Padova, il giovane centrocampista Tumiatti va a farsi le ossa in D: giocherà nel Mestre
Dopo nove reti in 33 presenze con la maglia della Primavera del Padova, con qualche convocazione in prima squadra pur senza esordire, per il giovane centrocampista Tumiatti c'è una nuova esperienza in Serie D con il Mestre.
Il comunicato del Padova
"Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 2007 Francesco Tumiatti al Mestre (Serie D)".
Il comunicato del Mestre
L’A.C. Mestre ufficializza l’arrivo del centrocampista Francesco Tumiatti, classe 2007, nuovo rinforzo a disposizione di mister e staff per la stagione 2026/27.
Nato a Padova il 1° marzo 2007, Tumiatti approda in arancionero – in prestito – dal Calcio Padova, società nella quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha completato l’intero percorso nel settore giovanile, entrando successivamente a far parte della rosa della Prima Squadra, con 10 presenze la scorsa stagione.
Centrocampista centrale di piede destro, può essere impiegato anche in posizione più avanzata grazie alla sua duttilità, ricoprendo all’occorrenza il ruolo di esterno destro. Nonostante la giovane età, arriva a Mestre dopo un percorso di crescita in una realtà professionistica, portando con sé qualità tecniche e ampi margini di sviluppo, essendo già considerato un prospetto particolarmente interessante.
Con Tumiatti, il Mestre inserisce in rosa uno dei profili più giovani della squadra, proseguendo nel percorso di valorizzazione di calciatori di prospettiva che possano crescere all’interno del progetto tecnico guidato da mister Gianni D’Amore".