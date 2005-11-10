Ostiamare, innesto d'esperienza in difesa: c'è la firma del centrale Brosco
Innesto d'esperienza al centro della difesa per il neopromosso Ostiamare che ha annunciato l'arrivo dell'esperto centrale Brosco, reduce da un'annata divisa fra Pescara in Serie B e Foggia in Serie C. Questo il comunicato:
"L’Ostiamare è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Riccardo Brosco, che entra a far parte della rosa biancoviola per la stagione sportiva 2026/27.
Difensore centrale classe 1991, Brosco porta in dote un bagaglio di grande esperienza maturato in oltre quindici anni di carriera tra Serie B e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha vestito le maglie, tra le altre, di Triestina, Pescara, Ternana, Latina, Carpi, Ascoli, Vicenza e Foggia, distinguendosi per solidità difensiva, leadership e affidabilità.
Con oltre 350 presenze tra i professionisti, Brosco rappresenta un innesto di assoluto valore per il reparto arretrato dell’Ostiamare, che continua a costruire una rosa competitiva e ambiziosa in vista del ritorno nel campionato di Serie C.
L’arrivo di Riccardo Brosco costituisce un ulteriore tassello nel percorso di crescita del Club, determinato a consolidare un organico capace di affrontare con entusiasmo e qualità la stagione 2026/27.
A Riccardo va il più caloroso benvenuto da parte della famiglia biancoviola e l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia dell’Ostiamare".