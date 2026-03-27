Modena, Sersanti: "Il riscatto era una formalità. Felice di continuare il mio percorso qui"

“Il riscatto era solo una formalità. Quando in estate sono venuto a Modena avevo messo in conto di rimanere. Ero sicuro al 100%, si è dimostrata la scelta migliore per la mia carriera e sono contentissimo di continuare il percorso qui”. Il centrocampista Alessandro Sersanti ha parlato così dopo che è scattato l’obbligo di riscatto, dalla Juventus, da parte del Modena con il giocatore che dunque resterà in gialloblù fino al 2029 come da accordi.

Il centrocampista classe 2002 ha poi parlato del suo rientro in campo dopo l’infortunio con tanto di rete al Braglia: “Una gioia incredibile tornare dopo diversi mesi di sofferenza, con il gol davanti ai nostri tifosi e con un successo importante. - prosegue Sersanti come riporta Il Resto del Carlino - Adesso mi sento tranquillo, ma ho subito un infortunio rognoso per il quale c’era e c’è da stare attenti. In questi giorni stiamo lavorando in maniera specifica vista la sosta e puntiamo al Bari per arrivare nella migliore condizione possibile”.

Spazio poi al finale di stagione: “Abbiamo dimostrato anche nel 2026 di potercela giocare contro tutte, deve essere questa la nostra forza fino alla fine perché possiamo essere una mina vagante. Dove possiamo arrivare? Pensiamo al Bari per prima cosa, tutti adesso hanno un obiettivo da raggiungere e saranno gare difficili. Vedremo poi dove potremo arrivare, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. - conclude Sersanti – Il derby con la Reggiana ((sua ex squadra NdR) di Bisoli sarà una partita importante, in questi casi i punti valgono doppio, ma penso al bene del Modena e quel giorno vorrò fare i tre punti”.