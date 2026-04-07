Non solo con Sersanti. Il Modena fa i conti con l'infortunio di Gliozzi: lesione al menisco

Una gara decisamente infausta quella che ieri il Modena ha affrontato in quel di Bari, non solo per la sconfitta, 3-1 il finale, ma anche per l'infortunio di Ettore Gliozzi che probabilmente ha chiuso la stagione anzitempo: l'attaccante, infatti, ha rimediato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, che necessita di altri approfondimenti medici per decidere il da farsi. E decisioni andranno poi prese anche su Alessandro Sersanti, alle prese con una fibrosi cicatriziale: un monitoraggio quotidiano darà poi aggiornamenti sul suo quadro clinico.

Di seguito, la nota dei gialloblù:

"GLIOZZI. In seguito all’infortunio occorso ieri durante Bari-Modena, il calciatore Ettore Gliozzi è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Su indicazione dello staff sanitario, l’attaccante gialloblù sarà sottoposto nelle prossime ore a un consulto ortopedico specialistico per valutare le opzioni chirurgiche disponibili.

SERSANTI. A seguito della comparsa di una sintomatologia riconducibile alla pregressa lesione del bicipite femorale, il calciatore Alessandro Sersanti è stato sottoposto ad accertamenti medico-strumentali che hanno evidenziato la presenza di una fibrosi cicatriziale.

Attualmente l’atleta sta svolgendo un lavoro differenziato, sotto stretto controllo medico, con l’obiettivo di una completa risoluzione della problematica. I tempi di rientro in gruppo saranno monitorati quotidianamente, in funzione dell’evoluzione del quadro clinico".