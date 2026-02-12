Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative

Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:59Serie B
Tommaso Maschio

Il Modena dovrà fare a meno del centrocampista Sersanti per almeno un paio di settimane a causa di un nuovo infortunio muscolare seppur in una zona diversa rispetto a quella che gli aveva fatto saltare le prime gare dell’anno.

“In seguito all’infortunio rimediato nei minuti finali di Modena-Sampdoria, il calciatore Alessandro Sersanti è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, - si legge nel report medico - in una zona differente dal precedente infortunio. Il calciatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo con lo staff sanitario”.

Un problema per il tecnico Andrea Sottil che dunque avrà per le prossime gare un uomo in meno da ruotare in mezzo al campo seppur le alternative non manchino: oltre alla stella Yanis Massolin infatti l’allenatore dei Canarini può contate su Gerli, Pyyhtia, Santoro oltre che sul nuovo arrivo Niang, che ancora deve esordire, e sul giovane Wiafe promosso recentemente in prima squadra dalla Primavera, dove ha messo a segno sette reti in 18 presenze, anche lui ancora alla ricerca della prima fra i grandi.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
