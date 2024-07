Ufficiale Modena, tra i pali ecco Bagheria. Completato l'organico portieri del club emiliano

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Modena fa sapere di aver completato "l’organico dei portieri con l’ingaggio di Fabrizio Bagheria, estremo difensore classe 2001 che dopo l’esperienza alla Pro Sesto ha firmato un contratto annuale con opzione.

Nato a Milano, cresce nel settore giovanile dell’Inter che, dall’età di 17 anni lo manda in prestito per diverse stagioni nelle quali Fabrizio cresce e matura indossando le maglie di Parma, Prato, Renate e Pro Sesto. Dopo le esperienze con Recanatese e Livorno, a gennaio 2024 viene acquistato a titolo definitivo dalla Pro Sesto dove colleziona 3 presenze da titolare in Serie C nella parte finale della stagione scorsa. In precedenza, a ritroso, 15 in gettoni in Serie D con il Livorno, 7 in C con la Recanatese, 2 sempre in C nella sua prima esperienza alla Pro Sesto, un paio di apparizioni con il Renate fino alle 24 partite in Serie D con il Prato nella stagione che segnò, appena 18enne, il suo debutto nel calcio dei “grandi”, dopo gli anni delle giovanili.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Fabrizio Bagheria il benvenuto nella famiglia gialloblù".

Ai canali ufficiali del club, fanno seguito le parole del Direttore Sportivo del club, Andrea Catellani: “L’arrivo di Fabrizio ci permette di completare il reparto portieri con un ragazzo giovane che, per qualità etiche e tecniche, ha le caratteristiche ideali per affiancare Riccardo Gagno e Jacopo Sassi".