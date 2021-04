Monza, ad Ascoli serve tornare alla vittoria. Per il 'Del Duca' Brocchi potrà contare su Balotelli

Dopo la sconfitta contro il Venezia e i pareggi contro Entella e Pescara per il Monza è necessario tornare alla vittoria per poter continuare a sperare nella promozione diretta in Serie A. Sabato, a tal proposito, è in programma il match in casa dell'Ascoli per il quale saranno indisponibili in difesa sia Bellusci che Donati, col terzino che starà fuori per almeno due settimane a causa di un fastidio al ginocchio. Chi tornerà disponibile per la gara del 'Del Duca', stando a La Gazzetta dello Sport, sarà Mario Balotelli tornato finalmente ad allenarsi in gruppo.