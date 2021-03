Monza, Brocchi: "Col Venezia non si deciderà ancora nulla". I convocati per il big-match

Big match per il Monza, che domani, tra le mura amiche dell'"U-Power Stadium", affronterà il Venezia. Questo il pensiero di mister Christian Brocchi a riguardo: "Sulla carta la sfida al Venezia è ostica, loro stanno facendo un campionato importante e hanno giocatori forti: in più sono un gruppo che si è formato lo scorso anno, quindi ha un percorso più lungo del nostro che aiuta nella qualità del gioco e nella conoscenza dei vari interpreti. Sono per altro ben allenati, da un mister molto bravo: sarà una gara, come tutte, difficile, sarà fondamentale il nostro atteggiamento, quello che metteremo in campo. E voglio cattiveria, personalità, temperamento, lucidità... voglio una gara così".

Rimanendo però con i piedi per terra: "Non si deciderà nulla dopo questa partita, ne mancano ancora molte, e non mi piace pensare più in la della gara che dobbiamo affrontare. Sarà un confronto difficile, bello da affrontare, siamo concentrati solo su questo".

Spazio poi a una considerazione sulla rosa: "Torna Bellusci, ma abbiamo qualche assenza, alle quali si è aggiunto Barillà, un problema al ginocchio che non è riuscito a gestire, lo riavremo tra un po' di tempo. Frattesi e Pirola in Nazionale? Ci rende felici, noi giochiamo con tanti giovani, ma tutti molto bravi".

Diramata poi la lista dei convocati: oltre il citato Barillà, le assenze cui fa riferimento il tecnico brianzolo sono quelle del portiere Lamanna, del centrocampista Barberis e gli attaccanti Gytkjaer e Balotelli. Prima convocazione per il portiere classe 2004 Mazza.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Di Gregorio, Mazza, Sommariva

DIFENSORI: Anastasio, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Colpani, D'Alessandro, D'Errico, Frattesi, Scozzarella

ATTACCANTI: Boateng, Diaw, Maric, Mota Carvalho, Ricci.