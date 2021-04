Monza, Brocchi: "Domani serve una prestazione importante". Convocati: ci sono Mota e Boateng

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro una Cremonese in saluta, ponendo l'attenzione sulla voglia di svoltare dopo un periodo negativo della sua squadra: “Al Monza serve una prestazione importante che ridia fiducia ai ragazzi che ultimamente, un po' per sfortuna un po' per demeriti, non sono riusciti a ottenere la vittoria. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, ci deve essere voglia di combattere, lottare sui palloni mettendo tutto in campo per conquistare questi tre punti e ottenere un risultato importante. Abbiamo recuperato dei giocatori importanti come Mota, Prince e Carlos anche se è un peccato non essere al completo. Ma non guardo mai alle assenze perché abbiamo una rosa di giocatori che possono mettere in campo qualità importanti. La speranza è che gli undici titolari e i cinque che entreranno mettano il 110% in campo. - continua Brocchi - Braida? Ariedo è un amico, una persona importante anche per me visto che conosco da quando sono ragazzino e che mi ha aiutato a crescere e mi ha insegnato davvero tanto. È un compagno di viaggio importante per me e sono felice di rivederlo e di poterlo riabbracciare di persona”.

Sono 21 i giocatori convocati per la sfida contro la Cremonese. Tanti gli assenti soprattutto in avanti con Balotelli, Gytkjaer e Maric fuori dai giochi. A loro si aggiungono lo squalificato Pirola, Donati, il lungodegente Lamanna e, assenza dell’ultima ora, Bettella vittima di un risentimento ai flessori. Questa la lista completa:

Portieri: Sommariva, Di Gregorio, Rubbi

Difensori: Anastasio, Bellusci, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi

Centrocampisti: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani,

Attaccanti: Boateng, Ricci, Mota Carvalho, Diaw, D'Alessandro