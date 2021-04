Monza, Brocchi: "Uniti e compatti per risalire". Convocati: out Boateng e Carlos Augusto

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro l’Ascoli il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa della voglia di uscire dal momento di crisi: “Siamo compatti, uniti e lavoriamo per ottenere dei risultati migliori rispetto all’ultimo periodo. Sappiamo che ci sono state delle difficoltà di vario genere, ma non abbiamo mai perso l'unità fra noi. Da qualche partita abbiamo fuori alcuni giocatori, giocatori che hanno inciso tanto in stagione, ma sono sicuro che quelli che scendono in campo daranno qualcosa di importante. - continua Brocchi – In questo momento abbiamo davanti tutte partite difficili perché ogni avversario ha un suo obiettivo da inseguire, la Serie B è molto livellata e dobbiamo essere motivati. D’Errico? Lo portiamo con noi anche se non è in forma, ci teneva a venire, ma farlo giocare sarebbe un rischio”.

Diversi gli assenti per la trasferta nelle Marche: Anastasio, Bellusci, Boateng (noie muscolari), Carlos Augusto (distorsione alla caviglia), Donati, Gykjaer, Mota Carvalho e Lamanna sono infatti indisponibili col portiere che ha riportato una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro che lo terrà fuori per tutta la stagione e i cui tempi di recupero andranno valutati nelle prossime settimane. Prima convocazione per i Primavera Saio e Signorile. Questa la lista completa:

Portieri: Sommariva, Di Gregorio, Rubbi

Difensori: Bettella, Scaglia, Paletta, Sampirisi, Saio, Pirola

Centrocampisti: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani,

Attaccanti: Maric, Ricci, Balotelli, Signorile, Diaw, D’Alessandro, Colferai