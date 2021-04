Monza, Dany Mota: "Serie A? Scontri diretti con squadre toste ma io ci credo"

"Abbiamo avuto un periodo difficile per cui stiamo concentrati sul presente e l’immediato futuro, ci aspettano partite toste", così Dany Mota Carvalho, talento portoghese del Monza, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Salernitana fuori e Lecce in casa subito alla ripresa: quanto credete ancora al secondo posto e alla Serie A diretta?

"Sono scontri diretti con squadre che ci stanno davanti, dobbiamo dare fondo a tutto ciò che abbiamo o addirittura trovare risorse inaspettate".

Per le sue caratteristiche, in quale squadra di Serie A si vedrebbe meglio?

"Fate voi. Io sinceramente - e non è un modo per non rispondere - dico che quella squadra di Serie A è il Monza".