Monza, Di Gregorio: "Col Pordenone gara particolare. Vissuta una bella stagione con loro"

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club dopo il pareggio contro il Frosinone e in vista del match del prossimo weekend contro il Pordenone: “Nella parte finale contro il Frosinone ho fatto quei tre interventi che sono risultati importanti per il punto che abbiamo fatto. Quello più complicato? Forse quello sul colpo di testa. Il pallone ha sbattuto in terra e ha preso velocità. La gara contro il Pordenone? Sarà una sfida particolare. Come ho detto più volte lo scorso anno sono stato molto bene a Pordenone, ma domani per noi sarà importante vincere in casa. Un risultato che ci manca da tanto. Vincere in casa poi è ancor più fondamentale per il risultato che vogliamo raggiungere