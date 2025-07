Ufficiale Monza, ecco il nuovo portiere: Demba Thiam ha firmato un triennale con opzione

vedi letture

Dopo due ottime stagioni con la maglia della Juve Stabia, con cui ha conquistato una promozione e i play off in Serie B, per Demba Thiam è arrivata la firma con il Monza che lo ha tesserato a parametro zero dopo lo svincolo dalla SPAL per il fallimento del club estense. Questa la nota dei brianzoli:

"Demba Thiam è un nuovo calciatore del Monza. Il portiere senegalese ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a Dakar, in Senegal, il 5 marzo 1998, ha anche la cittadinanza italiana. Nel 2017 firma il suo primo contratto da professionista con la Spal con cui, dopo le esperienze in prestito a Fano e Viterbese, debutta in Serie A il 26 luglio 2020 contro il Torino. Dopo aver collezionato 41 presenze con il Club ferrarese, nel gennaio 2023 si trasferisce a titolo temporaneo al Foggia fino a giugno.

Nell’estate 2023 comincia la sua avventura con la Juve Stabia, che lo vede grande protagonista per due stagioni consecutive. Prima contribuisce alla Promozione in Serie B della squadra campana subendo appena 20 reti in tutto il campionato, soltanto 6 nel girone d’andata, in cui risulta il portiere meno battuto d’Europa. Poi è tra i migliori nel suo ruolo nel campionato di Serie B 2024-25, in cui la Juve Stabia arriva fino alle semifinali playoff.

Istinto, carisma e grande abilità nel parare i rigori: il Monza lo aspetta per una nuova emozionante sfida. Benvenuto Demba".