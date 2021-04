Monza, ieri nuovo ricovero per Berlusconi. Nuovi accertamenti medici per il presidente

Nuovo ricovero in ospedale per il presidente del Monza Silvio Berlusconi. Come si legge su Tuttosport l'imprenditore è stato trasportato al San Raffaele di Milano in elicottero dalla Provenza dove si trovava per le festività pasquali assieme alla figlia Marina. Alla base del ricovero la necessità di nuovo accertamenti di salute. Ricordiamo che nei mesi scorsi Berlusconi era stato colpito dal Covid-19.