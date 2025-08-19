Ufficiale
Monza, innesto di prospettiva fra i pali: arriva lo sloveno Strajnar
Il Monza si è assicurato un giovane portiere di prospettiva. Come si legge nella sezione dedicata al calciomercato del sito della Lega B il club brianzolo ha infatti prelevato a titolo definitivo Aljaz Strajnar, classe 2007, in forza al NS Mura in Slovenia dove in questa stagione ha già disputato cinque gare che vanno a sommarsi alle altrettante sfide in cui è sceso in campo nella passata stagione.
Si attende ora il comunicato del club per conoscere i dettagli del contratto firmato dal diciottenne sloveno.
