Ufficiale Potenza, arriva il difensore Balzano dal Pescara: ha firmato un triennale. Il comunicato

Dopo due stagioni in Serie D con le maglie di San Marzano (15 gare) e Puteolana (23 presenze) per il terzino destro Marco Balzano ci sarà la prima esperienza in Serie C. Il giovane difensore è stato infatti acquistato a titolo definitivo dal Potenza. Questo il comunicato del club:

"Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, dalla società Delfino Pescara 1936, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 2004 Marco Balzano. Il nuovo difensore rossoblù ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Balzano è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juve Stabia. Dopo l’esperienza con la maglia delle vespe ha indossato la casacca del San Marzano, nella stagione 2023/24, dove ha collezionato 15 presenze. Nella stagione successiva è approdato alla Puteolana, sempre nel campionato di serie D, con cui ha disputato 22 gare rendendosi protagonista di una buona stagione. Nel mese di luglio si è trasferito al Pescara prendendo parte all’intero ritiro estivo della formazione abruzzese.

La società formula un caloroso benvenuto a Marco".