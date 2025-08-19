Ufficiale
Vis Pesaro, rinnovo e prestito per l'attaccante Gambino: giocherà nella Folgore Caratese
L'esterno destro d'attacco della Vis Pesaro Giovanni Gambino giocherà in Serie D nella prossima stagione. Lo comunica lo stesso club biancorosso sui propri canali ufficiali sottolineando come il giocatore abbia prima rinnovato il contratto. Questa la nota ufficiale:
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver definito il prolungamento del contratto di Giovanni Gambino fino al 30 giugno 2028.
Contestualmente, la società annuncia di aver raggiunto un accordo con U.S. Folgore Caratese per la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore fino al 30 giugno 2026.
A Giovanni vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria stagione sportiva".
