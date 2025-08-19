Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Inter, Galtier non molla: nuovi contatti per portare Pavard in Arabia Saudita

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00Serie A
di Ivan Cardia

Christophe Galtier non si arrende e prova a convincere Benjamin Pavard. Il tecnico francese spinge per avere in Arabia Saudita, al NEOM, il difensore dell’Inter. La prima offerta da circa 8 milioni di euro a stagione non aveva fatto vacillare l’ex Bayern Monaco, che il club nerazzurro considera in uscita se arriverà un’offerta attorno ai 20/25 milioni.

A parlarne, dopo l’amichevole fra gli arabi e la Roma, era stato lo stesso Galtier: “Lo conosco molto bene, è un buon giocatore: abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che ha molte offerte e forse vuole stare in Europa perché alla fine della stagione c'è il Mondiale. Quindi forse vuole rimanere in Europa”. L’allenatore, però, non sembra intenzionato a mollare il colpo e, secondo quanto riferito da FcInter1908, i contatti per portare Pavard al NEOM sarebbero ripresi anche nelle ultime ore.

Da capire se Benjamin cambierà idea, considerate le altre proposte: è molto ricca quella del Galatasaray, ma negli ultimi giorni sono arrivati sondaggi anche da Barcellona, complici gli ottimi rapporti fra il club catalano e l’entourage di Pavard. In Francia, infine, vi sono Lille e Olympique Marsiglia: difficile possano competere a livello economico, ma la scelta di vita non è da escludere. Per quanto riguarda l’Inter, come detto, non ci saranno barricate alla cessione, a patto di ricevere un’offerta congrua: dopo un ottimo primo anno, Pavard ha vissuto una seconda stagione nerazzurra abbastanza anonima, tra luci e ombre. Complice il caso “padel” post Mondiale per club.

