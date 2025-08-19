Italiano sorride in vista di Roma-Bologna: Ferguson e Bernardeschi sono tornati in gruppo

Proseguono gli allenamenti del Bologna in vista dell’inizio del campionato, che vedrà i rossoblù impegnati sabato contro la Roma all'Olimpico (ore 20.45). I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta tecnico-tattica con partitella a campo ridotto, con le buone notizie cha arrivano sia da Lewis Ferguson che da Federico Bernardeschi: entrambi - si legge infatti nel report del club - hanno infatti lavorato con i compagni. Terapie invece per Emil Holm.

Nel frattempo, sul fronte mercato, confermate le anticipazioni di stamani qui su Tuttomercatoweb.com: Nadir Zortea può essere considerato un nuovo giocatore del Bologna. Chiusa la trattativa per l'esterno 26enne, che si trasferisce quindi alla corte di mister Vincenzo Italiano a titolo definitivo. Al Cagliari vanno 7.5 milioni di euro, senza bonus. Entro la giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto.

Nel corso del mercato estivo attuale, Zortea è stato approcciato anche dalla Fiorentina e dal Torino, che però si sono fermate di fronte alle richieste dei sardi. Il Bologna no e, dopo aver portato avanti la trattativa a lungo lontano dai riflettori, è arrivato alla fumata bianca. Sul giocatore, già dai mesi scorsi, si era informato anche il Napoli, alla ricerca di un profilo simil-Spinazzola, in grado di giocare su entrambe le fasce, proprio come Zortea. Il classe '99 ha salutato Cagliari e la Sardegna giocando da titolare l'ultima partita per la quale era disponibile, ovvero il turno di qualificazione di Coppa Italia poi vinto ai rigori dai suoi contro la Virtus Entella.