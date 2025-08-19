Ufficiale Alcione Milano, arriva un portiere dall'Atalanta: c'è il prestito di Cecchini

L'Alcione Milano ha tesserato per la stagione appena iniziata il giovane portiere Cecchini di proprietà dell'Atalanta. Questa la nota della società milanese:

"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Filippo Cecchini dall’Atalanta.

Portiere classe 2006, nonostante la giovane età Filippo ha già accumulato esperienze in prima squadra nella stagione 2023/2024 con il Lecco in Serie B, mentre nella passata stagione ha collezionato 30 presenze con la maglia della Pistoiese mantenendo la porta inviolata per 16 volte. Durante la sua trafila giovanile Filippo ha indossato inoltre le maglie di Inter e Como.

Il suo arrivo va ad arricchire il reparto dei portieri Orange di un ulteriore tassello di grande talento.

A Filippo va l’in bocca al lupo della società Orange per la nuova stagione".