Monza, Mazzitelli: "Semplice scegliere questo club. Gli obiettivi si sposano con i miei"

vedi letture

Da casa Monza arrivano le prime parole di Luca Mazzitelli, centrocampista arrivato dal Sassuolo: "E' stato semplicissimo scegliere questa società - scrive TuttoMonza.it - , tutti sanno le ambizioni che ci sono al Monza. Gli obiettivi del club si sposano con i miei. Sono contento di essere qua e della scelta che ho fatto. Questi primi giorni di lavoro mi hanno solo dimostrato che quello che si dice di questo ambiente è tutto vero. Il prossimo campionato di B sarà difficile, ci saranno sorprese, con squadre che magari in partenza non sono tra le favorite ma che poi si troveranno a lottare per le prime posizioni. Noi partiamo con chiare ambizioni, vogliamo fare un percorso lungo e continuo. Pensare a vincere partita dopo partita. Al Monza porto le mie caratteristiche e la duttilità. Posso giocare sia da mezz'ala che da mediano. Mi adatto a quelle che sono le esigenze della squadra. Sto conoscendo quelle che sono le idee del mister, voglio farle mie il prima possibile. Pisa, come cambia la mentalità. Il mio obiettivo è quello di tornare in Serie A, ho scelto il Monza proprio per questo motivo. Cambia quando giochi con una squadra che parte per vincere perché hai più aspettative. Non devono però essere un peso ma uno stimolo a fare meglio. Dobbiamo fare di tutto giorno dopo giorno in allenamento per centrare questo obiettivo e realizzare il sogno nostro, della società e dei tifosi".