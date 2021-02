Monza, occhi su Kragl dell'Ascoli per rinforzare la rosa in caso di Serie A

Il Monza guarda già in avanti pur non avendo ancora conquistato la promozione in Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttoascolicalcio.it il club brianzolo avrebbe infatti messo gli occhi su un giocatore attualmente in forza ai marchigiani per rinforzare la rosa in caso di promozione. Si tratta di Oliver Kragl, classe ‘90, esterno che può giocare in tutte le posizioni (da terzino ad ala) sulla corsia mancina e che ha già giocato in massima serie con Frosinone e Crotone.