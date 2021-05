Monza, per l’attacco il sogno è Simy. Potrebbe arrivare assieme a Stroppa

Il Monza in vista della prossima stagione è alla caccia di un attaccante affidabile e per questo avrebbe messo nel mirino Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio noto come Simy. L’attaccante del Crotone nelle ultime tre stagioni ha segnato 55 reti fra Serie B e Serie A ed è uno dei nomi più seguiti anche da club della massima serie come Lazio e Salernitana. A favorire l’arrivo del nigeriano in Brianza potrebbe però essere Giovanni Stroppa, candidato alla panchina del club biancorosso, che vorrebbe con sé il classe ‘92 qualora venisse scelto per il dopo Brocchi. Lo riferisce Tuttosport.