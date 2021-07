Monza, Pirola in stand-by. I brianzoli puntano Caldirola del Benevento

Il Monza è alla caccia di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione. Con il giovane Lorenzo Pirola in stand by, visto che il tecnico dell'Inter Inzaghi vuole valutarlo in ritiro, il club guarda a un profilo più esperto come quello di Luca Caldirola del Benevento, che può agire sia da centrale sia da terzino mancino. Lo riferisce Monza-news.it