Monza, Ricci: "Galliani mi ha caricato. Spero di conquistare la terza promozione in A"

Il neo acquisto del Monza Federico Ricci dai canali social del club ha parlato per la prima volta da biancorosso spiegando la scelta di sposare il progetto brianzolo: “Ho buone sensazioni da questi primi giorni, ho conosciuto il mister e i compagni, ma anche la struttura e lo staff che lavora per il Monza. Sono in un club ambizioso e ho una grande carica positiva, non vedo l'ora di dare una mano in campo. Fisicamente sono quasi pronto, l'infortunio è alle spalle e mi sto inserendo in una squadra forte e affiatata che lotterà fino alla fine per la Serie A. - continua Ricci – Galliani mi ha caricato e trasmesso grandi stimoli dicendomi che non c'è due senza tre e io spero di conquistare la mia terza promozione in massima serie. Sono felice di giocare con calciatori importanti come quelli che ci sono al Monza. Devo imparare da loro e farmi stimolare per dare il massimo. La Serie B? È un campionato molto equilibrato, duro e difficile dove non bisogna mai mollare perché ogni partita può fare la differenza".