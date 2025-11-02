Monza-Spezia, le formazioni ufficiali: D'Angelo punta su Vlahovic-Lapadula in avanti
Arrivano le formazioni ufficiali di Monza-Spezia, match delle ore 17 valido per l'11ª giornata di Serie B.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Keita Balde; Mota. Allenatore: Bianco.
Spezia (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Lapadula. Allenatore: D'Angelo.
