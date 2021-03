Napoli, Gattuso vince e allontana le voci su Sarri e i nuovi progetti di De Laurentiis

Finisce 2-0 il derby campano ed è la risposta concreta del Napoli dopo l’eliminazione dall’Europa League. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che parla anche della situazione di Rino Gattuso: È lo spiraglio per guardare con cauto ottimismo alla qualificazione Champions. Lo scatto d’orgoglio per tenere lontane le voci che continuano a susseguirsi sui ritorni eccellenti in panchina (Sarri) e nuovi progetti. La vittoria contro il Benevento può rappresentare per Gattuso un nuovo inizio.