Ufficiale Niente Palermo per Martegani. L'argentino ex Salernitana ha scelto il Boca Juniors

Niente Palermo per Agustin Martegani. Il fantasista o esterno d'attacco italo-argentino ha scelto di restare in Argentina e trasferirsi al Boca Juniors. Passato anche dalla Salernitana, nella passata stagione, il classe 2000 piaceva molto al Palermo in questa sessione di mercato. Il suo addio al San Lorenzo, che l'aveva prestato ai campani, si è concretizzato a titolo definitivo.

Di seguito l'annuncio ufficiale degli Xeneizes.