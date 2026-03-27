Padova, Banzato: "Andreoletti via perché serviva una scossa. Fiducia in Mirabelli e Peghin"

Il neo patron del Padova Alessandro Banzato ha rilasciato una lunga intervista ai quotidiani locali della città ( Corriere del Veneto, Mattino di Padova e Gazzettino) per fare il punto della situazione a partire dall’esonero di Matteo Andreoletti, il tecnico che lo scorso anno conquisto la promozione in Serie B, e sulla scelta di Roberto Breda come suo sostituto: “La dirigenza ci ha proposto questa svolta e noi, come proprietà, l’abbiamo condivisa. Lascio autonomia dirigenziale, ma è chiaro che quando ci sono situazioni importanti, la società viene coinvolta e le decisioni sono condivise. È un momento delicato, ma non siamo con le spalle al muro perché chi lo è davvero non ha soluzioni per uscirne, mentre noi pensiamo di averle. Critiche? Fanno parte del gioco, ma sulle tempistiche e le modalità si può discutere. - prosegue Banzato – Abbiamo esonerato Andreoletti per dare una scossa, nessuno mette in dubbio le sue capacità, ma serviva una sterzata”.

Banzato poi ribadisce di avere piena fiducia nell’operato del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e del presidente Francesco Peghin, definendo una ‘maialata’ gli striscioni apparsi presso il centro sportivo della Guizza contro il dirigente e l’ad Bianchi nei giorni scorsi chiedendo che la contestazione, se proprio deve esserci, sia solo all’interno dello stadio (e con dei limiti) e non anche presso strutture che ospitano anche altre realtà cittadine.

Banzato poi parla della scelta di Breda e dell’ipotesi Pagliuca senza però sbilanciarsi: “Abbiamo lavorato per scegliere la soluzione migliore e siamo contenti di Breda. In queste seri gare ci giochiamo tutto e le sue credenziali sono quelle giuste. Il girone d’andata forse ci ha illuso, ma credo che tutti avremmo firmato per avere 34 punti a questo punto della stagione. Possiamo ancora salvarci, ma vorrei evitare i play out soprattutto contro la Virtus Entella del mio presidente (di Federacciaii NdR) Gozzi. - continua il numero uno biancoscudato – Mercato? Non credo abbia inciso sul rendimento. Di Mariano lo conosciamo, Giunti l’abbiamo visto poco ma mi è piaciuto molto a Venezia e Caprari rientra da uno stop, serve tempo. A gennaio non si riesce a fare tutto, anche perché siamo arrivati tardi”.

Infine il tema Euganeo con la Curva Sud pronta per essere aperta dopo infinite polemiche: “Potrà essere un elemento positivo, ma non ho capito la scelta degli ultras di non entrare contro il Palermo nonostante il settore sia pronto. Dagli ultras mi aspetto sostegno, come hanno sempre fatto”.