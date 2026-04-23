Virtus Entella-Padova, il derby dell'acciaio. Banzato: "A Gozzi ogni bene.. ma non sabato"
Per la comune attività imprenditoriale delle rispettive proprietà (la famiglia Gozzi e la famiglia Banzato) la sfida fra Virtus Entella e Padova è stata ribattezzata il 'derby dell'acciaio'. A due giorni dalla sfida in programma al 'Sannazzari' di Chiavari, Alessandro Banzato, patron dei biancoscudati, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto:
"Con gli ultimi due risultati (successi contro Empoli e Reggiana, ndr) abbiamo fatto un grosso passo in avanti, la affrontiamo con più serenità. Ho un grande rapporto con Gozzi, è una persona straordinaria. Ogni bene all’Entella… ma non sabato. Questa è la partita che non vorrei proprio giocare. Mio padre mi mandava in rappresentanza dell’azienda, Gozzi è un imprenditore enorme, di grandissimo livello".
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