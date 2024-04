Ufficiale Palermo, finisce l'era Corini. Il mister è stato esonerato: fatale la sconfitta di Pisa

vedi letture

Il tanto chiacchierato esonero è ora arrivato. Perché il Palermo ha optato per il cambio di guida tecnica, sollevando mister Eugenio Corini dall'incarico di allenatore della prima squadra; fatale, per il mister, la sconfitta patita lunedì sul campo del Pisa. In attesa di conoscere quello che sarà il sostituto (avanza fortemente la candidatura di Michele Mignani e dello staff avuto a Bari), è reso noto che a guidare la sessione odierna di allenamento è Cesare Bovo, collaboratore tecnico rosanero.

Di seguito, il comunicato del Palermo:

"Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Eugenio Corini.

La seduta d’allenamento odierna sarà diretta da Cesare Bovo.

A Corini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".