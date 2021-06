Parma, Sepe può tornare subito in serie A: è nel mirino di Genoa, Torino e Napoli

Luigi Sepe potrebbe diventare presto la prossima uscita del Parma. Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, sull'estremo difensore che ha vestito la maglia del Parma nelle ultime tre stagioni, ci sarebbe il Torino, in caso di partenza di Salvatore Sirigu, oltre a Genoa e Napoli. I partenopei starebbero pensando di riportare alla base il portiere nell'eventualità in cui Ospina opti per nuovi lidi: diventerebbe così il secondo di Alex Meret, che sarà il numero uno della squadra di Luciano Spalletti. Tutto ancora in divenire dunque, ma l'addio di Sepe potrebbe diventare presto realtà, scrive Parmalive.com