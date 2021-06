Parma, Sprocati in uscita: l'esterno classe '93 piace al Frosinone

Dopo una stagione vissuta in naftalina al Parma (tre presenze, di cui sola una in campionato), Mattia Sprocati potrebbe ripartire dalla Serie B. Non però con la maglia del club emiliano, bensì con quella del Frosinone, formazione che aveva già cercato l'esterno offensivo nello scorso mercato di gennaio, quando però l'affare sfumò proprio nelle ultime ore della finestra trasferimenti. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che specifica come i laziali siano a caccia di un giocatore in quel ruolo.