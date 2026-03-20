Pecorino al settimo gol, è tra i top in B col Sudtirol. La Juventus ha il controriscatto

Martedì sera contro l'Avellino l'attaccante 24enne Emanuele Pecorino ha realizzato il suo settimo gol nell'attuale campionato cadetto. Punto di riferimento del Sudtirol con cui fin qui ha collezionato 27 presenze in Serie B più una in Coppa Italia, il calciatore di Catania di proprietà della Juventus nella serata di mercoledì, nonostante il ko maturato in terra irpina col gol del definitivo 3-2 firmato all'80esimo da Armando Izzo, è stato tra i migliori in campo. Il classe 2001 è arrivato lo scorso luglio alla corte di Fabrizio Castori in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i bianconeri e oggi è il secondo miglior marcatore della squadra alle spalle di Silvio Merkaj.

A impreziosire il suo rendimento anche la sua dedizione alla causa. Pecorino infatti era reduce da un'operazione alla mano destra negli scorsi giorni per il trattamento della frattura al metacarpo della mano destra rimediata in occasione della gara contro la Virtus Entella. Un fattore che fa risaltare ancor di più la voglia del ragazzo di trascinare il club dell'Alto Adige verso la zona play-off: recuperare in tempi record per essere una risorsa sul campo per Castori in questo rush finale.

Tutti fattori che lo hanno fatto diventare un riferimento per la tifoseria del Sudtirol e inevitabilmente anche un giocatore profondamente attenzionato sul mercato. Non solo in Serie B, dove settimanalmente lo seguono con interesse più squadre, ma anche da parte di club di A che lo stanno monitorando in vista della prossima estate. E la Juventus? Attende sviluppi, chiaramente la prima mossa (il riscatto) è del Sudtirol.