Sudtirol e Pecorino, un 2026 iniziato alla grande! Prima in B col Padova…

© foto di Federico Serra
Oggi alle 11:13Le Statistiche
Redazione Footstats

Quella fra Sudtirol e Padova è sfida piuttosto giovane. Non c’è traccia di precedenti nei campionati professionistici, infatti, prima degli anni Duemila. Non solo. Tutti gli scontri diretti giocati prima di quest’oggi hanno avuto per palcoscenico la Serie C. Pertanto, quella di domenica pomeriggio, calcio d’avvio alle ore 15, sarà una prima a Bolzano.
La contabilità che emerge dai 6 incontri disputati racconta di 1 vittoria degli altoatesini, 5 segni X, zero successi per i patavini.
L’unica affermazione risale al 2016/2017, 1-0 con rete di Ettore Gliozzi su rigore al 32’ (sì, proprio l’attuale vicecapocannoniere della cadetteria che ormai veste la maglia del Modena).
Da mettere in evidenza che i 5 centri in 6 scontri diretti rimandano a una media inferiore alla singola marcatura per match.
All’andata, all’Euganeo, fu 1-1: Merkaj al 43’ e Bortolussi (su rigore) all’85’.
Come arrivano a questo match i due club?
Sudtirol con 22 punti (4V – 10X – 6P con 19GF e 22GS), di cui 11 al Druso (3V – 2X – 4P con 10GF e 10GS). Ha iniziato questo 2026 cogliendo soltanto vittorie, un 2 su 2 (frutto anche di un super Emanuele Pecorino che ha timbrato il cartellino del gol negli ultimi 2 turni). Padova che si trova a quota 25 (6V – 7X – 7P con 20GF e 22GS), 14 dei quali lontano dall’Euganeo (4V – 2X – 4P con 8GF e 9GS). Nel nuovo anno ha colto 1 successo e 1 sconfitta.

PS: nel passaggio dai primi ai secondi tempi i bolzanini hanno perso 4 punti, indietreggiando da 26 a 22, mentre i patavini ne hanno guadagnati ben 8, arrampicandosi dai 17 ai 25.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLZANO (SERIE C)
6 incontri disputati
1 vittoria Sudtirol
5 pareggi
0 vittorie Padova
3 gol fatti Sudtirol
2 gol fatti Padova

LA PRIMA SFIDA A BOLZANO IN CAMPIONATO
Sudtirol-Padova 0-0, 32° giornata 2000/2001

L’ULTIMA SFIDA A BOLZANO IN CAMPIONATO
Sudtirol-Padova 0-0, 37° giornata 2021/2022

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
