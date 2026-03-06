La Juventus sta crescendo con successo due gemme in B: Daffara e Pecorino

Il percorso nella Next Gen ma anche i prestiti, per crescere altrove. Ci sono due gemme di casa Juventus che stanno crescendo e maturando altrove, tra i tanti bianconeri mandati a farsi le ossa in altri lidi. Non sono i soli, ma certamente le storie di Giovanni Daffara e di Emanuele Pecorino meritano un focus particolare in questi giorni.

La Juve cerca portieri per il ciclo che verrà e chissà che nelle rotazioni, del domani o del dopodomani, non entri proprio il ventunenne di Biella. Arrivato all'Avellino in estate in prestito con diritto di riscatto e contriscatto per la Vecchia Signora, Daffara si sta esaltando come uno dei migliori interpreti del ruolo di tutta la Serie B. E questo va oltre a una stagione da montagne russe degli irpini, Daffara una parata dopo l'altra sta guadagnando l'attenzione di molti. Juventus compresa.

E poi Pecorino, al Sudtirol, sei reti già in cassaforte segnate, l'ultima nello straordinaria 4-0 contro la Reggiana, un successo straordinario per la formazione allenata da mister Fabrizio Castori. Una vittoria esterna dove il centravanti di Catania ha messo in mostra tutta la propria argenteria. Presenza dentro l'area, qualità nel cucire i reparti, tutte skills che proprio la Juventus che verrà sta cercando con grande attenzione. Sarà un profilo da Juve del domani? Chissà. Intanto per lui e per Daffara, quel che è certo, le attenzioni e gli elogi non stanno mancando e, se continueranno la stagione così, in crescendo, c'è da immaginarli la prossima stagione in una nuova avventura. Magari in Serie A...