SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra

Operazione riuscita per Emanuele Pecorino. L'attaccante del SudTirol è stato operato alla mano destra dopo la frattura subita alla mao destra rimediata nel corso della gara con la Virtus Entella. Di seguito il comunicato del club altoatesino:

Emanuele Pecorino si è sottoposto nella giornata di martedì 10 marzo ad un intervento chirurgico per il trattamento della frattura del quarto metacarpo della mano destra rimediata in occasione della gara contro la Virtus Entella. L’operazione è perfettamente riuscita. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.