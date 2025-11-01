"Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena

"Stiamo vivendo una situazione difficile, ma abbiamo voglia di concentrarci soltanto sul campo e di dare un segnale a noi stessi e ai nostri tifosi". Mister Abate, pur consapevole dell'enorme difficoltà di una situazione del tutto imprevista, carica i suoi e prova a isolare i calciatori dalle tante polemiche di questi giorni. Il tecnico della Juve Stabia ha dato già un ottimo segnale in quel di Padova, disputando un'ottima partita e conquistando un pareggio in campo esterno in uno scontro diretto già molto importante in chiave salvezza. Le vespe, domani, saranno di scena sul campo di un Modena arrabbiato per la sconfitta forse immeritata nel derby con la Reggiana e con l'emergenza in tutti i reparti che rischia di condizionare l'andamento del match. Proprio per questo Abate spera, in extremis, di recuperare Gabrielloni almeno per la panchina. Viceversa, nel consueto 3-5-2, ci saranno numerose novità. A partire dall'attacco, con De Pieri galvanizzato dal gol siglato all'Euganeo e pronto a sostituire un Burnete ancora non particolarmente brillante e convincente. Naturalmente il peso del reparto offensivo sarà tutto sulle spalle di Candellone, generosissimo a Padova e autore di un assist decisivo.

In mediana nessun dubbio per lo staff tecnico: Leone in cabina di regia, Mosti e Correia mezzali. Sulle fasce intoccabile Carissoni, la vera rivelazione di questa prima parte di stagione; un colpo davvero importante e azzeccato da parte del direttore sportivo Lovisa, abile a ottimizzare il budget a disposizione formando il giusto mix tra giovani di prospettiva e gente di categoria. Sull'out opposto riecco Cacciamani, carico a mille dopo la prima rete tra i professionisti: in panchina quel Piscopo che, da quinto, sta incontrando qualche difficoltà soprattutto nelle gare in cui è necessario sacrificarsi maggiormente in fase difensiva. A proposito di retroguardia, Bellich a Padova era uscito in anticipo per un problema fisico ma stringerà i denti e ha dato massima disponibilità. Altro elemento imprescindibile per Abate, con quel vizio del gol che non guasta mai. A completare il pacchetto arretrato saranno Ruggero e Giorgini, mentre Varnier non sarà disponibile a causa di un infortunio. In corso d'opera sperano di trovare spazio Pierobon e Maistro, giocatori di qualità che possono ricoprire diversi ruoli nello scacchiere tattico del tecnico gialloblu.

Rispetto alle decisioni originarie, il GOS ha fatto dietrofront negando la trasferta ai residenti a Napoli e provincia: nel settore ospiti pochissimi tifosi, un altro fattore che rischia di pesare. In attesa di capire quando si recupererà la gara col Bari, c'è però una buona notizia: col Palermo si giocherà regolarmente al Menti nonostante l'amministrazione controllata.