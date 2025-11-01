Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena

"Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di ModenaTUTTO mercato WEB
Ignazio Abate
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Esposito
Oggi alle 21:49Serie B
Luca Esposito

"Stiamo vivendo una situazione difficile, ma abbiamo voglia di concentrarci soltanto sul campo e di dare un segnale a noi stessi e ai nostri tifosi". Mister Abate, pur consapevole dell'enorme difficoltà di una situazione del tutto imprevista, carica i suoi e prova a isolare i calciatori dalle tante polemiche di questi giorni. Il tecnico della Juve Stabia ha dato già un ottimo segnale in quel di Padova, disputando un'ottima partita e conquistando un pareggio in campo esterno in uno scontro diretto già molto importante in chiave salvezza. Le vespe, domani, saranno di scena sul campo di un Modena arrabbiato per la sconfitta forse immeritata nel derby con la Reggiana e con l'emergenza in tutti i reparti che rischia di condizionare l'andamento del match. Proprio per questo Abate spera, in extremis, di recuperare Gabrielloni almeno per la panchina. Viceversa, nel consueto 3-5-2, ci saranno numerose novità. A partire dall'attacco, con De Pieri galvanizzato dal gol siglato all'Euganeo e pronto a sostituire un Burnete ancora non particolarmente brillante e convincente. Naturalmente il peso del reparto offensivo sarà tutto sulle spalle di Candellone, generosissimo a Padova e autore di un assist decisivo.

In mediana nessun dubbio per lo staff tecnico: Leone in cabina di regia, Mosti e Correia mezzali. Sulle fasce intoccabile Carissoni, la vera rivelazione di questa prima parte di stagione; un colpo davvero importante e azzeccato da parte del direttore sportivo Lovisa, abile a ottimizzare il budget a disposizione formando il giusto mix tra giovani di prospettiva e gente di categoria. Sull'out opposto riecco Cacciamani, carico a mille dopo la prima rete tra i professionisti: in panchina quel Piscopo che, da quinto, sta incontrando qualche difficoltà soprattutto nelle gare in cui è necessario sacrificarsi maggiormente in fase difensiva. A proposito di retroguardia, Bellich a Padova era uscito in anticipo per un problema fisico ma stringerà i denti e ha dato massima disponibilità. Altro elemento imprescindibile per Abate, con quel vizio del gol che non guasta mai. A completare il pacchetto arretrato saranno Ruggero e Giorgini, mentre Varnier non sarà disponibile a causa di un infortunio. In corso d'opera sperano di trovare spazio Pierobon e Maistro, giocatori di qualità che possono ricoprire diversi ruoli nello scacchiere tattico del tecnico gialloblu.

Rispetto alle decisioni originarie, il GOS ha fatto dietrofront negando la trasferta ai residenti a Napoli e provincia: nel settore ospiti pochissimi tifosi, un altro fattore che rischia di pesare. In attesa di capire quando si recupererà la gara col Bari, c'è però una buona notizia: col Palermo si giocherà regolarmente al Menti nonostante l'amministrazione controllata.

Articoli correlati
Juve Stabia, Abate: "Modena esperto e abituato a vincere. Gabrielloni? Vediamo" Juve Stabia, Abate: "Modena esperto e abituato a vincere. Gabrielloni? Vediamo"
Juve Stabia, Abate: "Settimana tosta, gruppo vero. Ringrazio i tifosi, è un punto... Juve Stabia, Abate: "Settimana tosta, gruppo vero. Ringrazio i tifosi, è un punto pesante"
Juve Stabia, Abate: "Fare punti a Padova significherebbe tantissimo" Juve Stabia, Abate: "Fare punti a Padova significherebbe tantissimo"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti... Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror... Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
"Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match... "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Entella, Chiappella entusiasta: "La vittoria è importante e ce la teniamo stretta"... TMWEntella, Chiappella entusiasta: "La vittoria è importante e ce la teniamo stretta"
Empoli, Dionisi: "Credevo di trovare maggiore spensieratezza. Potevamo fare di più"... TMWEmpoli, Dionisi: "Credevo di trovare maggiore spensieratezza. Potevamo fare di più"
Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato Entella-Empoli 1-0, le pagelle: Tiritiello è monumentale; Dionisi spaesato
Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso... Serie B, ancora Tiritiello decisivo per l'Entella: Empoli battuto 1-0 e sorpasso in classifica
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.1 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
Immagine top news n.3 Milinkovic-Savic salva di nuovo Conte: al Maradona vince l'equilibrio, Napoli-Como 0-0
Immagine top news n.4 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.5 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.6 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.7 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Runjaic si gode i suoi talenti: "Atta ha grandi margini di crescita, Zaniolo sulla strada giusta"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, la statistica dopo lo 0-0 col Como: prima volta a secco al Maradona in tutto il 2025
Immagine news Serie A n.3 Effetto Spalletti: dentro Conceicao a cui bastano 3 minuti per creare, 2-0 di Cambiaso
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte sul ritorno di Lukaku: "Fa bene al gruppo. Quando in campo? Non lo so"
Immagine news Serie A n.5 Quanto dista il Como dal Napoli? Fabregas: "Meno di due anni fa eravamo settimi in B..."
Immagine news Serie A n.6 Maledizione dal dischetto per il Como: Morata sbaglia il 6° rigore consecutivo dei lariani in A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Immagine news Serie B n.2 Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
Immagine news Serie B n.3 "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella entusiasta: "La vittoria è importante e ce la teniamo stretta"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Credevo di trovare maggiore spensieratezza. Potevamo fare di più"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Immagine news Serie C n.2 Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Dobbiamo confermarci a Cittadella. La Coppa? La vogliamo vincere"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: tris del Trento a Verona e colpo esterno del Bra
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…