Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”

Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie B
Luca Bargellini

Reduce da quattro turni di campionato senza vittorie (2 pareggi e altrettanrte sconfitte), la Juve Stabia di Ignazio Abate è attesa domani dal match fra le mura del 'Menti' contro l'Empoli.

In vista della sfida valida per la 16ª giornata di Serie B il tecnico delle Vespe ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“Io sono consapevole del percorso che dobbiamo affrontare, dall’inizio ho detto che la strada sarebbe stata lunga e tortuosa, forse qualcuno non lo ha recepito, sappiamo il campionato che ci aspetta. Bisogna essere più equilibrati nei giudizi, sappiamo che arriviamo da una trasferta negativa, sopratutto perché la squadra era scarica e senza energia, sia per le tre gare in pochi giorni, sia per i diversi infortuni. Siamo consapevoli dell’importanza della gara di domani, vogliamo tornare alla vittoria. La squadra è toccata dal momento e vuole tornare a far punti, è un gruppo molto responsabile e con un gran senso di appartenenza, pretendiamo tanto da noi stessi e siamo i primi a voler fare i punti. Attualmente siamo in linea con gli obiettivi, ma dobbiamo pensare che siamo a +5 dal baratro e non a -1 dai play off. Con il gruppo mi piace parlare diretto e chiaro perché così nascono i rapporti veri, preferisco dire la verità piuttosto che non parlare, bisogna crescere e il primo a doverlo fare sono io. Ripeto che bisogna mantenere equilibrati, perché ci sono altrettante squadre come il Modena che non vincono da tanto e hanno obiettivi diversi dal nostro, siamo un gruppo nuovo e abbiamo dimostrato di poterci stare in questa categoria. Domani giocherà chi mi dà più garanzie dal punto di vista caratteriale, anche a Frosinone non giocando un grandissimo primo tempo abbiamo avuto due occasioni, nonostante fosse la terza partita in una settimana, siamo partiti a razzo. Domani mi aspetto un avversario che è destinato a lottare per i primi posti, sappiamo il valore degli avversari ma dobbiamo pensare a noi stessi mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Siamo corti in diversi ruoli, ma ci sono ragazzi che danno la massima disponibilità nonostante le condizioni precarie. Dobbiamo avere una mentalità operaia, la squadra si riconosce in quello che fa, che le piace giocare, ma che deve crescere limitando gli errori individuali. Ringrazio i 4 mila fedelissimi che ci sostengono, ma credo che sia nelle corde della città aumentare questi numeri. Domani sono tutti convocati tranne Battistella e Morachioli".

Articoli correlati
Juve Stabia, il fattore Menti per fermare un'altra big. Mercato, Lovisa a caccia... Juve Stabia, il fattore Menti per fermare un'altra big. Mercato, Lovisa a caccia di rinforzi
Juve Stabia, Abate: "Frosinone molto forte, senza ferocia rischiamo di soffrire" Juve Stabia, Abate: "Frosinone molto forte, senza ferocia rischiamo di soffrire"
Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol" Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Altre notizie Serie B
Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti... Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una... Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Cesena, Mignani: "Col Mantova servirà grande lucidità. Frabotta? Ci sarà" Cesena, Mignani: "Col Mantova servirà grande lucidità. Frabotta? Ci sarà"
Venezia, Stroppa: "Siamo in crescita, servirà una grande partita contro una squadra... Venezia, Stroppa: "Siamo in crescita, servirà una grande partita contro una squadra fortissima”
Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: in quattro tornano a disposizione Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: in quattro tornano a disposizione
Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone visibile in modalità free su DAZN Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone visibile in modalità free su DAZN
Sudtirol, Bari: "Voltiamo di nuovo pagina. Bari di valore. El Kaouakibi? Valore aggiunto"... Sudtirol, Bari: "Voltiamo di nuovo pagina. Bari di valore. El Kaouakibi? Valore aggiunto"
Cesena, pista brasiliana: nel mirino l’Avaí FC per una partnership strategica Cesena, pista brasiliana: nel mirino l’Avaí FC per una partnership strategica
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.1 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.2 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.3 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.4 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.5 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
Immagine top news n.6 Dopo la Juventus, anche la Fiorentina: cambio modulo in corsa per provare a uscire dalla crisi
Immagine top news n.7 Europa League e Conference, tutti i risultati: sorprese Midtjylland e Ferencvaros
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juventus con la difesa a 4 col Bologna. Koopmeiners? Tante variabili incidono"
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima fiducia"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Immagine news Serie A n.6 Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima della Coppa d'Africa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Col Mantova servirà grande lucidità. Frabotta? Ci sarà"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Siamo in crescita, servirà una grande partita contro una squadra fortissima”
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: in quattro tornano a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.2 Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, gli accoppiamenti delle semifinali: Ternana-Potenza e Renate-Latina
Immagine news Serie C n.5 Bruzzaniti via dal Pineto? Brosco: "Attualmente no ma è un pezzo forte del mercato"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Tonucci sul futuro: "Mi piacerebbe rimanere in questo club. In campo o fuori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere