Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia, tutti i meriti di Abate. Stasera cena natalizia, si sogna il colpo a Cesena

Juve Stabia, tutti i meriti di Abate. Stasera cena natalizia, si sogna il colpo a CesenaTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Esposito
Oggi alle 13:49Serie B
Luca Esposito

Archiviato il pomeriggio di festa contro un Empoli che ha dovuto alzare bandiera bianca arrendendosi alla legge del Menti, la Juve Stabia proverà a sfatare il tabù trasferta per allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa della classifica e alimentare quel sogno playoff custodito nel cuore di una dirigenza e di una piazza che, pur senza far proclami e mantenendo i piedi per terra, vorrebbero stazionare stabilmente nella zona sinistra della graduatoria. Tra gli artefici di questa prima buona parte di stagione non possiamo non menzionare Ignazio Abate, allenatore che aveva raccolto un'eredita molto pesante sostituendo un mister del calibro di Pagliuca e che voleva consacrarsi ad alti livelli dopo il doppio esonero di Terni pur con una squadra seconda in classifica e in piena corsa per la promozione diretta. Tanti i meriti del trainer gialloblu, tre in particolare : aver proposto le proprie idee senza stravolgere quanto di buono fatto nel biennio precedente, aver gettato da subito nella mischia giovani carichi di entusiasmo e, soprattutto, aver isolato il gruppo da quando il club è entrato in amministrazione controllata a causa delle note vicende sulle presunte infiltrazioni mafiose. Abate è stato bravo anche ad alzare la voce quando necessario (come accaduto a Genova dopo la sconfitta immeritata contro la Sampdoria) difendendo i calciatori, la dirigenza e un popolo che sta mostrando sostegno e fiducia incondizionata nei confronti dello staff tecnico. Stasera altro momento utile a cementare ulteriormente il gruppo, con la tradizionale cena natalizia.

La testa, ovviamente, è però rivolta soprattutto alla gara del Manuzzi, contro un Cesena che si trova a ridosso delle grandi e che tra le mura amiche ha dimostrato di essere un osso duro per tutti anche grazie alla spinta di uno stadio gremito e trascinante. Abate non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida di sabato scorso e, in attesa di buone nuove dallo staff medico, ha grossomodo scelto la formazione iniziale. Bellich, Giorgini e Ruggero dovrebbero comporre il terzetto difensivo, con Cacciamani e Carissoni sulle corsie laterali. Abbondanza in mediana, con Leone, Mosti e Correia che sembrano pronti a scalzare gente come Pierobon che Maistro che pure sta facendo benissimo quando chiamata in causa. In avanti Candellone e Gabrielloni, ma il bomber ex Como non sta brillando particolarmente e non si esclude un 3511 con Maistro alle spalle di Candellone. E proprio il reparto offensivo potrebbe essere oggetto di riflessione in vista della riapertura del mercato, visto che la squadra produce tantissimo ma segna meno di quanto potrebbe. Voci di corridoio parlano di un sondaggio concreto per Caso, occhio anche a Vavassori che fu vicino alle vespe in estate e che sta continuando a segnare tanto nel girone C del campionato di Lega pro. Non sono da escludere ulteriori tasselli in difesa e in mediana per rimpinguare anche numericamente una rosa comunque competitiva quantomeno per una salvezza tranquilla.

Articoli correlati
Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
È sfida da cartellino rosso e con l'allergia ai pareggi È sfida da cartellino rosso e con l'allergia ai pareggi
Reggiana, Quaranta: La discontinuità è un problema da risolvere. In B non si può... Reggiana, Quaranta: La discontinuità è un problema da risolvere. In B non si può stare tranquilli"
Altre notizie Serie B
Catanzaro in emergenza con il Bari, si ferma anche Remi Oudin Catanzaro in emergenza con il Bari, si ferma anche Remi Oudin
Juve Stabia, tutti i meriti di Abate. Stasera cena natalizia, si sogna il colpo a... Juve Stabia, tutti i meriti di Abate. Stasera cena natalizia, si sogna il colpo a Cesena
Rinaudo al lavoro per rinforzare il Mantova: da Valoti a Bruzzaniti gli obiettivi... Rinaudo al lavoro per rinforzare il Mantova: da Valoti a Bruzzaniti gli obiettivi
Doronzo: "Promozione in A con lo Spezia uno dei giorni più belli e amari della mia... Doronzo: "Promozione in A con lo Spezia uno dei giorni più belli e amari della mia vita"
Empoli, zero minuti per Tosto: può partire in prestito. Piace a due club di Serie... Empoli, zero minuti per Tosto: può partire in prestito. Piace a due club di Serie C
Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila
Venezia, c'è il rinnovo di Sverko: il difensore ha firmato fino al 2028 UfficialeVenezia, c'è il rinnovo di Sverko: il difensore ha firmato fino al 2028
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
4 La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative
5 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince
Immagine top news n.1 Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Immagine top news n.2 Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Immagine top news n.3 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Immagine top news n.4 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Immagine top news n.5 Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane
Immagine top news n.6 Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali
Immagine top news n.7 Torino, ecco chi rischia il taglio a gennaio: il ds Petrachi è già al lavoro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, primo allenamento a Riad: out Olivera, Lukaku lavora in gruppo
Immagine news Serie A n.2 Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince
Immagine news Serie A n.3 Il Milan ha inviato la prima offerta ufficiale al West Ham per Fullkrug: tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Napoli, insieme a Conte parlerà Giovanni Di Lorenzo in conferenza
Immagine news Serie A n.5 Il messaggio di Del Piero alla Juventus: "È un anno non semplice, ma niente è impossibile"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, a breve le parole di Conte alla vigilia della semifinale col Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, tutti i meriti di Abate. Stasera cena natalizia, si sogna il colpo a Cesena
Immagine news Serie B n.2 Rinaudo al lavoro per rinforzare il Mantova: da Valoti a Bruzzaniti gli obiettivi
Immagine news Serie B n.3 Doronzo: "Promozione in A con lo Spezia uno dei giorni più belli e amari della mia vita"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, zero minuti per Tosto: può partire in prestito. Piace a due club di Serie C
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Zamuner sul mercato: "Non dobbiamo fare tantissime cose. Cerchiamo un vice Costa"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, comunicati gli orari delle semifinali d'andata
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, il patron Rosso: "Mai avuto 12 punti di vantaggio sulla seconda, grazie a tutti"
Immagine news Serie C n.4 Il Siracusa rischia una penalizzazione. E il presidente Ricci è irreperibile
Immagine news Serie C n.5 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, altri guai in arrivo dopo la penalizzazione: a rischio il mercato di gennaio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?