Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""

Ritorna alla vittoria la Juve Stabia dopo quattro partite e lo fa nel suo fortino, prestazione di carattere e compattezza per la squadra di Ignazio Abate, che supera l’Empoli con un risultato di 2-0. Partita sempre in controllo per le vespe di Castellammare di Stabia che dimostra di avere un reparto difensivo compatto ed organizzato ed in attacco riesce a punire le disattenzioni avversarie.
Juve Stabia che entra momentaneamente nella zona dei playoff, riuscendo ad allontanarsi di sette distanze dalla zona playout.

Ecco le parole di Mister Ignazio Abate: “Questa squadra al di là di tutto meritava sempre qualche punto in più in casa perchè le prestazioni ci sono sempre state abbiamo toppato qualche trasferta ma non per mancanza di identità di squadra ma per momenti della partita; la linea è sottile tra fare le cose per bene e fare le cose con convinzione e con il temperamento giusto. Oggi non avevo un minimo dubbio, perchè gli ho visti in questi tre giorni, che avrebbero fatto una grande prestazione indipendentemente dal risultato e invece c’è stato grande primo tempo come qualità di gioco e quello che mi porto dietro oggi è che hanno scelto di essere una squadra vera: adesso dobbiamo pretendere da noi stessi di portare avanti questa nostra identità anche in trasferta anche se non sarà semplice.” Questo è ciò che inizialmente racconta a vivicentro.it: “Questa è stata una partita dove abbiamo limitato gli errori individuali, una squadra che fino alla fine a cercato di tenere la linea alta, di coprire la palla ma non mi cullo sulla prestazione di oggi. Ciò che ho detto ai ragazzi che dobbiamo crescere di mentalità, tra il vincere e il perdere dobbiamo starci male se vogliamo fare il salto mentale. Questa settimana mi hanno dato segnali giusti, nonostante tutto ho sempre detto che questo è un gruppo responsabile, un gruppo che ci da dentro tutti i giorni, un gruppo per bene ma poi esserlo non troppo non va neanche bene: speriamo di aver fatto un passo in avanti dal punto di vista mentale.”

“Questo è un campionato molto equilibrato dove bisogna guardarsi sempre alle spalle, siamo una squadra che ha del potenziale ma dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità e far di tutto per diventare una squadra scorbutica con continuità;i ragazzi mi hanno dato dei segnali positivi ma nonostante ciò abbiamo una buona classifica ma non bisogna mai abbassare la guardia. Bisogna andare su tutti i campi e cercare di imporre il nostro gioco ma non basta, ognuno dentro al campo ci deve mettere del proprio e uscire dagli schemi per essere emotivamente trascinante agli occhi del compagno ed è questo che fa la differenza e che porta l’inerzia della gara a tuo favore.

Un appunto sulle parole di Abate inerenti ai giovani della squadra: “Per conquistarsi il posto bisogna pedalare più di Carissoni, più di Mosti, più di Correira, più di Pierobon bisogna lottare e dimostrare; credo di avere dato la possibilità a tutti e poi parla il rettangolo verde quindi io non chiudo la porta a nessuno. Devo essere molto corretto ed onesto col gruppo per essere credibile e poi bisogna mettere in campo chi merita: quindi chi merita gioca e chi non merita, o è indietro di condizione, non gioca. I giovani devono prendere esempio da certi giocatori che interpretano la professione nel modo corretto

