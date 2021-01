Pescara, Breda: "Contento dei nuovi arrivati. Forse serve ancora qualcosa a centrocampo"

Il tecnico del Pescara Roberto Breda ha parlato della sfida contro la Salernitana, gara sempre speciale per lui che con il club campano ha collezionato oltre 200 presenze: “Sono contento dei nuovi arrivati che hanno qualità e sono due bei corazzieri. Sorensen può giocare sia a quattro sia a tre, mentre Odgaard ha belle caratteristiche, è una punta vera che ha grandi margini di miglioramento e può riempire bene l'area di rigore. Qualcosa potrebbe ancora arrivare a centrocampo, ma se così non sarà saremo comunque competitivi, mentre in difesa non è scontato cosa accadrà. Io sono contento di Scognamiglio, ma certi discorsi fanno parte delle strategie societarie. Pirola? È un buon giocatore. - continua Breda come riporta Pescarasport24.it – Per domani abbiamo provato anche la difesa a quattro perché con l'arrivo di Machin, che può giocare anche assieme a Maistro, possiamo avere diverse soluzioni tattiche sia dall'inizio sia a gara in corso. Per il tipo di acquisti fatti possiamo pensare a un cambio di assetto anche se dobbiamo lavorarci. Salernitana? Per me rappresenta la parte più importante della mia carriera da giocatore, ma penso solo al campo e ad affrontare una squadra arrabbiata. Servirà grande temperamento e qualità perché si tratta di una battaglia da affrontare con l'idea di portare a casa i tre punti. La squadra è viva, lotta per uscire da questa situazione in classifica e per risolvere i problemi che ci sono”.