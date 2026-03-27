Pescara, Gorgone potrà contare su un'altra freccia al suo arco: Tsadjout è pronto al rientro

Fino a oggi la stagione di Franck Tsadjout è stata da dimenticare a causa di una serie di infortuni alla coscia che lo ha praticamente tenuto fuori per tutta la stagione - due presenze a inizio anno e altre due fra novembre e dicembre – tanto che a gennaio si era parlato di un addio per far spazio a un giocatore che potesse aiutare nell’immediato. Alla fine però il centravanti classe ‘99 è rimasto alla corte di Gorgone che spera di averlo finalmente a disposizione dopo la pausa per il rush finale della stagione.

A margine di un evento nel negozio ufficiale del Pescara l’attaccante, di proprietà della Cremonese, ha parlato della sua situazione e confermato di essere ormai sulla via del rientro: “Il percorso riabilitativo è andato bene, non ci sono stati intoppi e per fortuna sono riuscito a rientrare nei tempi prestabiliti. - si legge su Tuttopescarasport.com - Adesso devo solo completare il cammino lavorando con la squadra per recuperare la brillantezza, l'esplosività ed essere performante”.

Gorgone dunque potrebbe avere a disposizione una freccia in più al suo arco anche per far rifiatare quel Antonio Di Nardo che finora si è sobbarcato, con ottimi risultati visti i 13 gol in 32 gare, tutto il peso dell’attacco senza praticamente mai fermarsi dallo scorso ottobre.