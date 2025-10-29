Pescara, operato Pellacani. E si attende l'esito degli esami di Giannini: il punto sulla rosa

Dopo il pareggio per 1-1 maturato ieri sera contro l'Avellino, nel match della 10ª giornata di Serie B che si è giocato allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia', il Pescara, come si legge sui canali ufficiali del club, è tornato subito al lavoro: allenamento mattutino sul terreno dello stadio 'Ughetto Di Febo' di Silvi Marina, con una seduta di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri. Il resto del gruppo, invece, ha svolto esercitazioni tecniche con partitelle a pressione su campo ridotto e conclusioni in porta.

Non è mancato un report medico che chiarisce la situazione della rosa a disposizione di mister Vincenzo Vivarini. Il difensore Filippo Pellacani, è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico a Bologna, mentre c'è stato lavoro differenziato per i centrocampisti Andrea Oliveri e Giacomo Olzer e gli attaccanti Frank Tsadjout e Davide Merola. Da definire, la condizione del difensore Davide Giannini, uscito ieri malconcio dal campo: il classe 2005 ha effettuato un esame radiografico alla mano, sembra non esserci nulla di preoccupante ma si resta in attesa dell’esito.

Al netto di ciò, la squadra tornerà in campo domani pomeriggio, sempre all''Ughetto Di Febo', per una seduta a porte chiuse in vista della prossima trasferta di Palermo: match in programma sabato alle ore 19:30.