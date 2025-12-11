Pescara, preoccupano le condizioni di Tsadjout: nuovi esami per il centravanti
In casa Pescara continuano a preoccupare le condizioni del centravanti Frank Tsadjout che salterà sicuramente la sfida contro la capolista Frosinone - sua ex squadra (15 presenze lo scorso anno) - in programma domenica dovendosi sottoporre a nuovi controlli sempre per quell’infortunio al quadricipite che l’aveva tenuto fermo per circa due mesi.
L’attaccante italo-camerunese era rientrato nelle ultime due gare giocando anche un tempo contro il Bari, ma negli ultimi giorni non si è più allenato e nella giornata di oggi è stato assente dalla seduta per un permesso accordatogli dalla società. Secondo quanto riferito da Rete8 le prime sensazioni non inducono all’ottimismo per un rientro in vista delle ultime gare di questo 2025.
Per il tecnico Gorgone un problema in più visto che anche l’altro centravanti Antonio Di Nardo non si è allenato, a scopo precauzionale, per un lieve affaticamento. Il classe ‘98 dovrebbe però essere recuperato per la gara contro i ciociari e giocare al fianco di Tonin.