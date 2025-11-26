Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"

Il centravanti del Pescara Frank Tsadjout ha parlato della sua condizione nel corso del tg di Rete 8: "Finalmente sto bene, abbiamo fatto tutto il percorso di recupero con lo staff e sabato sono a disposizione. - spiega il calciatore tornando sull'infortunio - Mi sono fatto male il pallone durante la partitella di allenamento. Pensavano fosse meno grave e invece sono stato fermo tanto tempo".

Spazio poi al suo impatto con la squadra con quattro punti conquistati nelle due gare giocate: "Ora pensiamo a fare bene da sabato perché siamo un grande gruppo e possiamo levarci belle soddisfazioni".

Infine uno sguardo al passato: "Io sono cresciuto nel Milan, il mio idolo? Pato. Era incredibile”.