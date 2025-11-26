Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Il centravanti del Pescara Frank Tsadjout ha parlato della sua condizione nel corso del tg di Rete 8: "Finalmente sto bene, abbiamo fatto tutto il percorso di recupero con lo staff e sabato sono a disposizione. - spiega il calciatore tornando sull'infortunio - Mi sono fatto male il pallone durante la partitella di allenamento. Pensavano fosse meno grave e invece sono stato fermo tanto tempo".
Spazio poi al suo impatto con la squadra con quattro punti conquistati nelle due gare giocate: "Ora pensiamo a fare bene da sabato perché siamo un grande gruppo e possiamo levarci belle soddisfazioni".
Infine uno sguardo al passato: "Io sono cresciuto nel Milan, il mio idolo? Pato. Era incredibile”.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Lucioni: "Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori"
Lucioni: "Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori"
