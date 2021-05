Pescara, Grassadonia alza bandiera bianca: "Ormai è finita, salviamo almeno la faccia"

Intervenuto nel post-partita di Cosenza-Pescara, il tecnico degli abruzzesi Roberto Grassadonia ha così commentato la disastrosa sconfitta del Marulla.

Sulla gara:

"Sono deluso in primis da me stesso, non sono stato in grado di trasmettere la mia grinta alla squadra - ammette il tecnico ex Paganese e Pro Vercelli, come riportato da Rete 8 - e sia oggi che contro l'Entella abbiamo buttato via quanto era stato costruito in precedenza".

Sull'epilogo della stagione:

"Chiedo scusa a tifosi, città e società. Quella di oggi è stata una brutta prestazione, non siamo riusciti ad entrare in gara a causa dei soliti limiti caratteriali. Oramai è finita, adesso terminiamo il campionato con dignità provando almeno a salvare la faccia".