Pescara, Grassadonia: "Domani ultima chiamata per la salvezza. Dessena out a Cosenza"

Alla vigilia di Cosenza-Pescara, scontro diretto per la salvezza, si è presentato in conferenza il tecnico del Delfino Gianluca Grassadonia (fonte PescaraSport24): “Si è aggregato Ceter con noi ed è l'unico disponibile tra i ragazzi delle problematiche Covid. Dessena è strappato quindi non a disposizione, ha stretto i denti martedì ma ora ha un adduttore completamente fuori uso, Maistro ha un problemino ancora al naso ma invece è a disposizione. Abbiamo lavorato dopo l'Entella soprattutto a livello di testa e di ricaricare le pile, abbiamo perso una grande occasione ma domani ne abbiamo un'altra e ci giochiamo tutto. Dobbiamo essere bravi a entrare in campo con grandissima personalità in uno scontro diretto contro una squadra con la bava alla bocca. Dobbiamo vincere questa finale. Tatticamente abbiamo provato molte cose, ma il modulo conta poco. E' fondamentale invece il piano gara e centellinare le energie. Dobbiamo fare una grande partita, capendo che si deve giocare con grande spirito e aggressività dall'inizio. Dobbiamo liberarci a livello mentale, è l'ultima chiamata. Dobbiamo liberarci dalle paure e dalle tensioni negative, dovremo battagliare con aggressività, spirito e coraggio. Abbiamo qualità ma dobbiamo metterci qualcosa di più sul piano agonistico. Siamo alla fine della corsa, domani dobbiamo liberarci dai pensieri negativi e scendere in campo con un carattere diverso. Senza disattenzioni. Mi aspetto un Cosenza da lupi, noi dovremo essere meglio di loro. Dobbiamo avere il desiderio e la voglia di vincere, non abbiamo alternative. Domani dobbiamo vincere e poi dovremo vincere anche le altre, ma tutto passa da domani”.