Leo Junior: "Cairo potrebbe investire di più nel Torino. Mi sembra si accontenti..."

L'ex calciatore brasiliano Leo Junior, che in Italia ha vestito le maglie di Torino e Pescara, ha parlato a La Stampa distribuita stamani in edicola, ripartendo dal disastro del Brasile, sconfitto 4-1 dall'Argentina.

Dice a tal proposito Leo Junior: "Ovviamente non è colpa solo di Dorival Junior, almeno non solo di una partita ma del ciclo. In un anno non ha trovato una formula vincente né un'evoluzione. Ancelotti? Conoscendolo e sapendo della serietà con cui voi italiani trattate queste cose, ho sempre avuto i miei dubbi sul suo arrivo. Abbiamo solo perso tempo prezioso, correndo dietro a un'illusione".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Leo Junior, soffermandosi rapidamente anche sul Torino: "Sapete quanto è importante per me... Lo è anche per il presidente Cairo, ma credo che potrebbe investire di più nella squadra. Ho la sensazione che si accontenti di campionati modesti, da 10° posto: forse non capisce che se si impegnasse di più per risultati migliori, il grande popolo granata gli sarebbe eternamente riconoscente".