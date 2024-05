Leo Junior sul Torino: "Non è una piazza come altre, il successore di Juric lo capisca subito"

Attraverso le colonne de La Stampa, l'ex giocatore del Torino Leo Junior ha parlato delle guida tecnica granata tra presente futuro: "Non è una sorpresa che Juric e il Toro si siano detti addio. Capita e non c’è niente di strano. Ormai gli allenatori fanno un buon lavoro e poi se ne vanno a caccia di nuove missioni, non è certo l’unico a comportarsi così. L’importante è che chiunque sia il successore capisca subito in che posto è arrivato. Non so chi ci vorrebbe dopo il croato, con la sua partenza è finito un progetto".

Prosegue: "Uno com’era Radice ai miei tempi non penso che sarebbe adatto, il calcio è cambiato molto da quando andavano di moda i «sergenti di ferro». Adesso bisogna avere più sensibilità nel rapporto con i calciatori, ma anche con la tifoseria. Dà poco amore? Ma non scherziamo, è una piazza eccezionale. L’ho vissuta in modo profondo e ancora adesso la vivo, anche se sono in Brasile: seguo sempre i granata quando posso. La verità è che è la squadra a dover dare un ritorno ai tifosi. Più che una vittoria, chiedono che non risparmi mai il sudore. L’attaccamento a certi valori: il Toro non è come gli altri. Bisogna rappresentare lo spirito granata fino alla fine".